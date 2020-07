in foto: immagine di repertorio

"Vedo un grande problema sui nidi e sulle materne, un problema che nasce dal fatto che non essendo facile il distanziamento a oggi non potremo tecnicamente accogliere 30 mila bambini”. L'allarme è stato lanciato ieri sera dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha parlato delle difficoltà relative al rientro a scuola dei bambini a settembre.

Sala: Non abbiamo spazio, sono molto preoccupato

Le norme sul distanziamento a scuola rendono insufficienti gli spazi disponibili nelle sedi. “Quindi è un problema perché a oggi abbiamo delle liste di attesa che abbiamo già verificato, ma non abbiamo lo spazio, sono molto preoccupato a seguire anche per le primarie e secondarie”.

Palazzo Marino ha spiegato che sono 30mila i bambini accolti mediamente nei servizi 0-6 del Comune di Milano e che a causa delle esigenze di distanziamento e di proporzione alunno educatore, potrebbero non essere accolti tutti.

Assessore Limonta: Ridurre la scuola ad acquisto banchi singoli è non avere capito

"Leggere che il sottosegretario all’istruzione magnifica ‘l’acquisto di un ingente quantitativo di banchi singoli di ultima generazione per garantire il distanziamento e far ripartire la scuola a settembre”'è per me offensivo e assolutamente fuori luogo", ha scritto l'assessore all'Edilizia Scolastica del Comune, Paolo Limonta in un post su Facebook. "Perché ridurre la Scuola ai banchi singoli vuol dire non solo non aver capito niente di quello che è successo alla scuola in questi mesi, ma anche non capire niente di quello che è davvero la scuola, con le sue complessità, le sue ricchezze, le sue contraddizioni, le sue bellezze, le sue peculiarità. Teneteveli voi i banchi singoli di ultima generazione. Alla Scuola Pubblica di qualità continueremo a pensare noi".