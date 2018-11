Si chiama Kennedy Confidential la mostra dedicata alla royal family più famosa della storia americana in esposizione all’Institut Français di Milano (al Palazzo delle Stelline di Corso Magenta 63), dal 1° dicembre 2018 al 20 febbraio 2019. Si tratta di una collezione di oltre 200 fotografie che raccontano episodi, aneddoti e curiosità sulla vita privata della famiglia Kennedy. Un modo per ammirare da vicino quelli che erano gli attimi più intimi e la quotidianità di John e Jackie: foto che ritraggono momenti unici e indimenticabili della royal family. Come è nato il mito senza tempo dei Kennedy? Quali erano le passioni, le abitudini, le tradizioni e le vere amicizie dei membri della famiglia? Di cosa era fatta la loro quotidianità, al di là della politica? Come spiegato dagli stessi curatori, la mostra "Kennedy Confidential" risponde a queste domande e non solo: Jackie, ad esempio, organizzava spesso cene private, di otto persone al massimo, invitando l’amico di famiglia Lem Billings, il reporter del Newsweek Benjamin Bradlee, il giornalista Joe Ashop o il giornalista e pittore William Walton, fonti inesauribili di pettegolezzi sui quali il Presidente desiderava sempre essere informato. John beveva due litri di latte al giorno, amava il gelato alla vaniglia e non rinunciava mai ai suoi quarantacinque minuti di siesta pomeridiana. Durante le cene di famiglia, tutti i membri del clan intonavano ballate irlandesi accompagnati al piano da Rose e Joan, la moglie di Ted. Il libro preferito di Jackie era Les Mémoires de Saint-Simon, opera postuma di Louis de Rouvroy; JFK, invece, amava leggere biografie di personaggi storici e i romanzi di Hemingway, uno dei suoi autori prediletti. (Qui ulteriori informazioni)