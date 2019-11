in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente questa mattina a Milano dove una ragazza è stata investita da un furgone mentre attraversava la strada. Il violento impatto è avvenuto in piazzale Baiamonti intorno alle 9 di oggi, venerdì 15 novembre: sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'auto medica. Come riportato da Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza, le condizioni della ragazza apparse inizialmente meno gravi del previsto hanno poi richiesto l'intervento dei medici in codice rosso. La 18enne è stata così trasportata nel vicino ospedale Policlinico: secondo quanto trapelato avrebbe riportato un grave trauma cranico oltre a una frattura del femore. Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi.

Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche gli agenti della polizia locale che hanno immediatamente transennato il tratto di strada interessato e dato il via ai rilievi di rito: secondo una prima ricostruzione sembra che la 18enne stesse attraversando la strada all'angolo con via Volta sulle strisce pedonali quando, è sopraggiunto il furgone che l'ha travolta. L'uomo alla guida si è immediatamente fermato per prestare soccorso alla giovane allertando il 118. I ghisa hanno poi interrogato il guidatore per accertare quanto accaduto e ricostruire esattamente la dinamica del sinistro: non è chiaro chi tra la 18enne e il furgone sia passato col verde.