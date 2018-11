Ha investito una ragazza con la sua auto ed è scappato, ma è stato inseguito e bloccato da un passante. Un episodio drammatico che è costato l'arresto a un pirata della strada, accusato di omissione di soccorso. L'incidente è avvenuto intorno alle 22.30 di ieri sera, giovedì 29 novembre, in corso Lodi a Milano. Secondo le informazioni apprese, il conducente del veicolo stava procedendo a velocità elevata su quel tratto di strada e ha colpito la 22enne. La vittima è stata centrata in pieno dall'auto e, dopo aver urtato contro il parabrezza del veicolo, ha fatto un volo di diversi metri, per poi finire riversa sull'asfalto.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che l'ha soccorsa e trasportata in ospedale, riportando fratture agli arti inferiori. L'uomo, dopo essersi accorto di averla investita, non si è fermato a soccorrerla, ma ha continuato la sua corsa, allontanandosi dal luogo dell'incidente.

La scena non è però passata inosservata a un cittadino che, avendo notato l'uomo proseguire il suo cammino, lo ha in seguito a bordo del suo furgone e lo ha bloccato. Durante l'inseguimento ha chiamato le forze dell'ordine che sono intervenute sul posto e glielo ha consegnato.