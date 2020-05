in foto: Immagine di repertorio

Sono sei le persone denunciate dai carabinieri della stazione di Milano Vigentino nell'ambito di un'inchiesta che ha portato alla scoperta di un giro di intestazioni fittizie di auto. L'indagine è partita dopo un controllo effettuato da parte dei militari nel campo nomadi di via Vaiano Valle: è qui che sono state trovate sei auto intestate a pregiudicati residenti in varie regioni italiane che però venivano usate da alcuni abitanti del campo. I carabinieri hanno deciso di approfondire i controlli sulla provenienza di quelle auto e così andando a spulciare numerosi fascicoli su veicoli abbandonati o di denunce a carico di ignoti riguardanti reati contro il patrimonio sono arrivati a individuare un giro di prestanomi per 131 automobili.

Le auto utilizzate dai membri del campo nomadi di via Vaiano Valle

Le sei persone individuate, un italiano e un marocchino, e quattro donne, una delle quali nata in Montenegro e residente nel campo di via Vaiano Valle sono tutte pregiudicate: dovranno ora rispondere delle accuse di intestazione fittizia di veicoli “per avere indotto ripetutamente in errore i pubblici ufficiali addetti alle agenzie pratiche auto e al Pubblico Registro Automobilistico, dichiarando di essere proprietari delle auto in interesse, in realtà nella effettiva disponibilità di altri, essendone solo gli intestatari fittizi per effetto di compravendite simulate". Alle sei persone indagate a piede libero sono state fatte sanzioni complessive per quasi 70 mila euro