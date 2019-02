Una fuga rocambolesca finita con un tragico incidente all'interno dell'aeroporto di Linate, a Milano, che questa mattina è stato teatro di un inseguimento che visto protagonisti un poliziotto di 36 anni e un uomo di 25. Stando a quanto si apprende l'uomo in fuga, di nazionalità tunisina, si trovava all'aeroporto portato lì dalla Questura di Brescia per essere espulso dal nostro paese. L'uomo avrebbe approfittato di un attimo di distrazione per darsi alla fuga rincorso dall'agente di polizia. Per sfuggire alla cattura il ladro avrebbe però deciso di saltare dalla balaustra che si trova alle partenze, proprio in quel momento sarebbe stato afferrato dal poliziotto che però ha perso l'equilibrio ed è precipitato al piano inferiore insieme al ladro.

A gennaio la fuga di un uomo all'aeroporto di Malpensa ne aveva causato la chiusura

Sul posto sono giunti immediatamente i paramedici con due ambulanze e un'auto medica chehanno prestato i primi soccorsi ai due: le condizioni del ladro sono apparse subito disperate per questo è stato trasportato urgentemente al Policlinico di Milano dove è giunto in codice rosso. Il poliziotto invece avrebbe riportato diverse ferite non gravi tra le quali una lussazione a una spalla e un trauma al piede. Una fuga che ricorda quella avvenuta solo a gennaio all'aeroporto di Malpensa quando un uomo, un egiziano che stava per essere rimpatriato nel proprio paese, si è gettato dal portellone di un aereo per poi dileguarsi sulla pista. Un gesto che ha provocato lo stop a tutti i voli in partenza e la chiusura dello scalo internazionale. L'uomo è stato ritrovato dopo diverse ore nel comune di Samarate in provincia di Varese.