Sono iniziate le ispezioni dei tetti delle scuole di Milano operate con i droni della polizia locale. L'attività, come comunicato dal Comune, è il risultato di un accordo tra "l’assessorato alla Sicurezza e quello all’Edilizia Scolastica" e consentirà di verificare "lo stato delle coperture degli edifici che ospitano i plessi scolastici milanesi".

Verranno ispezionati 102 tetti

In totale verranno controllati 102 tetti di istituti scolastici, la cui scelta è stata operata basandosi su una lista presentata dall'assessorato all'Edilizia scolastica stilata sulle criticità riscontrate sinora. Le principali, riguardano le infiltrazioni di acqua. Il controllo per via area con i droni sarà eseguita dal personale specializzato della Protezione civile e dell'area Sicurezza Integrata, oltre ai tecnici dell'edilizia scolastica e ai direttori operativi di MM. Si osserverà non solo l'eventuale presenza di tegole fuori posto ma anche la situazione complessiva delle facciate degli istituti e il relativo stato di manutenzione. Nel comunicato, il Comune di Milano spiega che con le immagini che verranno raccolte sarà più semplice capire la "natura dei problemi" per studiare un modo più efficace per risolverli. Così facendo, poi, il Comune risparmierà circa 20.000 euro per impalcatura da installare per raggiungere in sicurezza un tetto.

L'assessore Limonta: Ci preme la sicurezza di bambini e bambine

L'assessore all'Edilizia scolastica milanese, Paolo Limonta, ha dichiarato che "in questo momento quello che ci preme veramente è la sicurezza dei bambini e delle bambine che frequentano le nostre scuole. La velocità nelle verifiche sulle coperture che ci permetterà di avere un quadro ancora più preciso e dettagliato del tipo di intervento necessario per l’impermeabilizzazione dei tetti e per la manutenzione dei pluviali delle scuole milanesi, che abbiamo finanziato con 14 milioni di euro". A fargli eco è la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo, la quale ha dichiarato che "la tecnologia e l'innovazione al servizio della sicurezza delle persone e dei luoghi: la Polizia Locale di Milano ha agenti e Ufficiali abilitati a pilotare questi strumenti e volentieri si presta a una collaborazione utile a migliorare le attività di manutenzione degli immobili scolastici per la sicurezza dei cittadini più piccoli e di quanti lavorano con e per loro".