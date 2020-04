in foto: immagine di repertorio

Anche in tempi di lockdown con il traffico ridotto a zero, si registrano incidenti per le vie di Milano. L'ultimo, ieri sera – mercoledì 22 aprile – in viale Tunisia, a metà tra piazza della Repubblica e porta Venezia, dove un Suv e un furgone dell'Esselunga adibito alle consegne a domicilio si sono scontrati per cause ancora da accertare. Lo schianto è stato registrato all'incrocio con via Settala, all'altezza dei binari del tram.

Due feriti, fortunatamente non gravi

L'incidente, avvenuto intorno alle 19.30 di ieri, è stato molto violento e ha procurato ingenti danni sulla fiancata del Suv, al cui interno sono esplosi anche gli airbag. Fortunatamente, però, né il conducente del fuoristrada né quello delle consegne a domicilio sono rimasti gravemente feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica. I conducenti, entrambi 40enni, sono stati trasferiti all'ospedale di Città Studi e al Niguarda senza che le loro condizioni destassero particolari preoccupazioni. Lo scontro ha mandato in tilt il traffico tramviario, ridotto in tempi di Coronavirus, ma ugualmente fondamentale per i molti che ancora vivono la città per motivi lavorativi. I rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati condotti dagli agenti della polizia locale che dovranno accertare eventuali responsabilità a uno (o entrambi) dei conducenti. A quanto ricostruito sinora e secondo quanto filtrato, pare che lo scontro tra i due veicoli sia avvenuto mentre uno dei due era impegnato in una manovra di svolta per accedere proprio in via Settala.