in foto: Immagine di repertorio

Poco dopo la mezzanotte di ieri due auto si sono scontrate in Ripa di Porta Ticinese a Milano in un violento impatto che ha provocato in ferimento di tre persone. A bordo delle due vetture c'erano infatti tre ragazzi, tutti tra i 20 e i 22 anni, che, almeno inizialmente non sembrava avessero riportato gravi conseguenze: quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto infatti due dei tre ragazzi sono stati medicati sul posto per poi essere trasportati all'ospedale Policlinico in codice giallo, mentre il terzo è stato condotto per accertamenti in codice verde all'ospedale San Paolo.

Qui, però, il 22enne avrebbe accusato un inaspettato quanto repentino aggravarsi delle sue condizioni fisiche inducendo i medici della struttura a consigliare il trasferimento al Fatebenefratelli dove sarebbe giunto in codice rosso. Sull'incidente stanno indagando i vigili urbani di Milano intervenuti sul luogo dell'incidente subito dopo lo schianto: fondamentali, per ricostruire la dinamica dei fatti, i rilievi effettuati dagli agenti e le eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso la scena.