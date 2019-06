in foto: Foto dei Vigili del Fuoco

Grave incidente stradale sull'autostrada A4 all'altezza di Arluno, in direzione Milano. A scontrarsi, per motivi non noti e ancora in corso d'accertamento, due auto. Nel sinistro sono rimaste coinvolte sei persone, tutte ferite. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 8 giugno, giornata di riposo per molti lavoratori che si spostano per il fine settimana. Le due auto si sono scontrate e una di queste si è ribaltata. Paura e preoccupazione tra gli automobilisti in transito lungo il tratto di autostrada interessato dallo scontro. Diverse persone che hanno assistito alla scena hanno dato l'allarme, preoccupati per le condizioni di salute di conducenti e passeggeri che viaggiavano all'interno dei veicoli coinvolti nel sinistro, richiedendo l'intervento di un'ambulanza per un incidente stradale che sembrava aver coinvolto più persone.

Incidente sull'A4: sei feriti

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118, con tre ambulanze e l'elisoccorso, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato per estrarre le persone intrappolate nelle carcasse delle auto, ridotte a un groviglio di lamiere. Poi, i vigili del fuoco hanno consegnato i feriti nelle mani esperte dei soccorritori, che li hanno trasportati in ospedale. I feriti sono tre uomini e tre donne di età compresa tra i trenta e gli ottant'anni.

Traffico e code sull'A4

Secondo le informazioni apprese le loro condizioni sono serie, ma fortunatamente non si trovano in pericolo di vita. Presenti gli agenti della polstrada che hanno svolto i rilievi scientifici necessari al caso e che sta indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente, ascoltando anche il racconto di alcuni automobilisti che hanno visto quanto accaduto. Traffico e code lungo il tratto interessato al sinistro. la circolazione ha subito dei disagi inevitabili per agevolare l'intervento dei mezzi di soccorso. Una volta liberata la carreggiata dai veicoli incidentati, la situazione è progressivamente tornata alla normalità.