Un incidente questa mattina poco prima delle 8 ha visto coinvolte due auto a bordo delle quali viaggiavano due donne di 30 e 55 anni. Il sinistro è avvenuto lungo la tangenziale ovest di Milano, in direzione sud, nel tratto Baggio – Cusago – Strada Statale 494: sul posto sono intervenute immediatamente tre ambulanze e il personale sanitario che ha soccorso le due donne, che hanno riportato diversi traumi e contusioni, una delle quali è stata trasporta in codice giallo in ospedale. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente: secondo quando ipotizzato dalla polizia stradale giunta sul luogo il sinistro avrebbe coinvolto solo le due auto che si sono scontrate in modo violento. L'incidente ha causato rallentamenti del traffico lungo tutta l'arteria: gli agenti della stradale stanno favorendo la viabilità in modo da far ritornare il tutto alla normalità. Poco prima sempre a Milano, questa volta lungo la tangenziale nord, nel tratto Monza-S.Alessandro un altro incidente ha paralizzato il traffico: coinvolte tre auto e tre persone, due uomini e una donna. In questo caso le ferite riportate dai tre sono state di lieve entità e non è stato necessario il trasferimento in ospedale.