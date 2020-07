in foto: foto di repertorio

Code fino a otto chilometri sulla tangenziale Nord di Milano quest'oggi, giovedì 2 luglio, a causa di un tamponamento che ha visto coinvolto un totale di sei veicoli. L'incidente si è registrato poco dopo le 15 sulle corsie che collegano Cinisello Balsamo a Monza, in direzione Sud, all'interno della galleria che c'è poco prima dello svincolo per Monza Sant'Alessandro.

Tutti i feriti portati in codice verde in ospedale, circolazione bloccata

Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, sono state inviate sul posto due ambulanze per medicare i feriti. In totale, si tratta di quattro uomini e due donne di età compresa tra i 28 e i 63 anni. Tutti, fortunatamente, hanno riportato solo ferite lievi e contusioni tali da indurre gli operatori sanitari a trasferirle negli ospedali della zona in codice verde. Sul tratto della tangenziale Nord interessata dal tamponamento, sono arrivate anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica del leggero scontro tra i veicoli. Inoltre, gli agenti hanno dovuto riorganizzare il traffico insieme al personale autostradale per deviarlo e favorirne la fluidità. Nonostante questo, sono stati registrati diversi disagi e forti rallentamenti, dovuti anche alle lunghe code che hanno toccato gli otto chilometri. A tale condizione, ha infine influito anche l'arrivo dei soccorsi e dei mezzi per la rimozione dei veicoli incidentati che, operando per diverso tempo nella galleria, hanno inevitabilmente bloccato la circolazione su una delle due corsie, deviando tutto il traffico sull'unica rimasta aperta.