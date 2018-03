Drammatico incidente sul lavoro in via Melchiorre Gioia 22 a Milano, nel distretto di Porta Nuova dove, al posto della ex torre dell’Inps sorgerà un grattacielo di 26 piani. In quel cantiere, un muratore di 46 anni è precipitato da un’altezza di tre metri. L'uomo di origine marocchina era su una grata che ha ceduto. Sono rapidamente intervenuti vigili del fuoco che l'hanno trovato cosciente e consegnato i soccorsi che l'hanno portato all'ospedale Niguarda in codice giallo. L'operaio non sarebbe in imminente pericolo di vita.

in foto: I soccorsi all’operaio ferito sul lavoro a Milano in via Gioia