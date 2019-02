Milano, incidente stradale tra due auto in viale Certosa: tre feriti

Due auto si sono scontrate nella notte di domenca 3 febbario in via Certosa a Milano, all’altezza di Monte Ceneri. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportate in ambulanza in ospedale. Secondo le informazioni apprese non sarebbero gravi.