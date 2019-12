in foto: Il traffico in tilt dopo l’incidente

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale sp 114 a Cusago, nel Milanese. Nello scontro tra due auto sono rimasti feriti un uomo di 40 anni e una donna di 60 anni, entrambi trasportati in codice giallo in ospedale, a Rozzano e al San Carlo di Milano.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi del 118 con tre ambulanze e un'automedica, i carabinieri della compagnia di Corsico e i vigili del fuoco. Resta da accertare l'esatta dinamica dello schianto, ma stando a una prima ricostruzione pare che il 40enne abbia perso il controllo dell'auto, forse a causa del fondo stradale bagnato, andando a scontrarsi frontalmente con un altro veicolo, che è finito in un fosso. La conducente della seconda automobile, una donna di 60 anni, è rimasta incastrata tra le lamiere. Le manovre dei vigili del fuoco per estrarla, secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza e urgenza, hanno richiesto un tempo piuttosto prolungato. Entrambi gli automobilisti coinvolti sono stati soccorsi in codice giallo e hanno riportato ferite giudicate non gravi. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Pesanti le conseguenze sul traffico. L'incidente, avvenuto attorno alle 7.40, un orario in cui il flusso di auto in entrata verso Milano è molto intenso, ha paralizzato la circolazione lungo la strada provinciale. Una lunga coda si è formata sulla provinciale 114, come testimoniato le immagini pubblicate su Facebook dai viaggiatori.