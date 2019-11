in foto: Immagine di repertorio

Un motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel Comune di Brussero, in provincia di Milano. La vittima è un 38enne, il sinistro risale alla giornata di ieri, giovedì 31 ottobre. Erano circa le ore 20 quando l'uomo in sella alla sua moto stava percorrendo via Roma, nel territorio lambito dal Naviglio Martesana, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha sbandato ed è finito a terra, riverso sull'asfalto, dopo un volo di diversi metri.

Motociclista soccorso in codice rosso

A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e che, preoccupati per le sue condizioni di salute, hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario dell'Azienda regionale emergenza urgenza, che lo ha soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Frattura del bacino

Arrivato al pronto soccorso, il paziente è stato affidato alle cure dei medici che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Ha riportato la frattura del bacino, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Presenti per i rilievi di rito, i carabinieri della Compagnia di Cassano D'Adda, che hanno svolto gli accertamenti necessari e che indagano sul caso, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non è è chiaro se siano rimasti coinvolti altri veicoli.