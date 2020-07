in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente la scorsa notte a Gorgonzola dove un'auto e un furgone si sono scontrati lungo la statale 1 in direzione del comune in provincia di Milano: due le persone morte, due ragazzi di 28 anni, per i quali purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Gravemente ferito l'autista del furgone

L'allarme è scattato poco dopo le 2 di notte quando è stato richiesto l'intervento del 118 lungo la strada statale 11 per un incidente: sul posto sono accorse due ambulanza e un'auto medica con personale sanitario a bordo che ha prestato le prime cure ai feriti. Gravissime le condizioni di due ragazzi di 28 anni che erano a bordo dell'auto che sono morti poco dopo sul posto, mentre un terzo uomo, che era alla guida del mezzo pesante, è stato trasportato in ospedale al San Raffaele di Milano in gravi condizioni.

I corpi dei due ragazzi estratti dalle lamiere dell'auto

Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente: secondo una prima ipotesi il frontale tra i due mezzi sarebbe avvenuto forse per una manovra di sorpasso finita male ma in questo senso saranno utili le immagini delle telecamere di videosorveglianza e la testimonianza dell'uomo alla guida del furgone. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per quasi tre ore per estrarre i corpi delle due vittime dalle lamiere dell'auto incidentata.