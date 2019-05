in foto: Il Laboratorio dell’Università Bicocca Edificio U4

Quattro studenti sono rimasti intossicati a seguito di un incidente avvenuto nel laboratorio di chimica dell'università Bicocca di Milano. I quattro, due ragazze di 23 anni e due ragazzi di 24 e 27 anni, erano all'interno dell'edificio in piazza della Scienza quando per motivi ancora da chiarire all'interno del locale dove erano al lavoro in quel momento si è sprigionata una sostanza tossica: gli studenti hanno inalato accidentalmente i fumi rimanendone così intossicati. Sul posto è giunto immediatamente il personale sanitario del 118 con tre ambulanze e un'auto medica.

Un'ampolla esplosa alla base dell'incidente

I quattro sono stati trasportati all'ospedale Niguarda dove sono giunti in codice giallo: secondo le prime informazioni riportate dal personale medico le loro condizioni non sarebbero comunque gravi. Secondo quanto ricostruito finora, la prima persona a intervenire dopo l'incidente sarebbe stato il professore dei ragazzi che entrato nel laboratorio ha fatto immediatamente spogliare i suoi studenti per evitare un ulteriore contatto con le sostanze tossiche e li ha fatti poi lavare e cambiare. Anche se non è stato ancora chiarito cosa sia accaduto realmente nel laboratorio, sembra che sia esplosa un'ampolla che conteneva alcool allilico, ovvero una sostanza tossica per inalazione, ingestione o contatto con la pelle.