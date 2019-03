in foto: Foto di repertorio

Grave incidente incidente in via Comasina a Milano. Intorno alle 16 di oggi pomeriggio, 12 marzo 2019, uno scooter Piaggio Zip e una Mercedes classe A si sono scontrate all'altezza di via Novate. Ad avere la peggio il ragazzo di 21 anni in sella allo scooter, trasportato in codice rosso al pronto soccorso più vicino. Stando a quanto si apprende, il giovane si stava dirigendo verso il centro di Milano quando una Mercedes che stava svoltando a sinistra l'ha preso in pieno. Il 21enne è stato sbalzato dal suo Piaggio e ha sbattuto violentemente la testa sulla strada dopo aver fatto un volo di diversi metri.

Il 21enne ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita

Secondo le prime informazioni riportate dall'Areu, avrebbe un grave trauma facciale, ma non avrebbe mai perso conoscenza. Seppur ricoverato in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita. Praticamente illesa la conducente dell'automobile. Gli agenti della polizia locale di Milano stanno indagando sulla dinamica dell'incidente per accertare le responsabilità dei due conducenti.