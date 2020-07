Grave incidente nella serata di ieri, venerdì 3 luglio, sulla tangenziale Nord di Milano all'altezza di Nova Milanese. Un'auto con a bordo tre ragazzi andata violentemente a sbattere contro il guardrail, provocando la fuoriuscita del motore dal veicolo, terminato sul cemento. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando l'Azienda regionale emergenza urgenza ha ricevuto la chiamata di aiuto a causa dello schianto sulla A52 in direzione Milano.

Il conducente potrebbe aver perso il controllo del veicolo

L'Areu ha quindi inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice giallo, mentre poco dopo sono sopraggiunti gli agenti della polizia stradale di Arcore oltre che il personale tecnico dell'autostrada. Secondo quanto accertato sinora dalla polstrada, solo il veicolo dei tre ragazzi sarebbe implicato nello schianto. Gli agenti dovranno quindi ora stabilire le cause del sinistro e ricostruirne la dinamica. Per il momento, pare che il conducente abbia perso il controllo della Seat sulla quale i ragazzi, due 24enni e un 33enne, stavano viaggiando. Il motore dell'auto è stato ritrovato a qualche metro di distanza dal punto dello schianto. Gli operatori sanitari hanno quindi medicato i tre prima di trasferirli al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza e a Milano, dove le loro condizioni non sono state giudicate preoccupanti. Inoltre, il conducente del veicolo è stato sottoposto all'alcol test per verificare che i suoi livelli alcolemici fossero in regola.