in foto: Immagine di repertorio

Spaventoso incidente la scorsa notte a Milano dove un'auto è finita fuori strada provocando il ferimento di quattro ragazzi, uno dei quali è in gravi condizioni. L'allarme è scattato intorno alle 4 nella notte tra venerdì 26 giugno e sabato 27 giugno quando è stato chiesto l'intervento del 118 in piazzale Loreto per un incidente: sul posto sono accorsi i soccorritori con quattro ambulanze e un'auto medica.

L'auto è finita fuori strada

Quattro le persone rimaste ferite, tre ragazzi di 21 anni e uno 26enne. Uno di loro è stato portato in ospedale in codice rosso, al Niguarda e stando a quanto si apprende da Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, le sue condizioni sarebbero piuttosto serie. Gli altri tre ragazzi a bordo della vettura sono stati invece accompagnati negli ospedali San Raffaele, Fatebenefratelli e Città Studi. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente nel quale per il momento non sembrano essere coinvolte altre vetture: l'auto sarebbe infatti finita fuori strada dopo che il conducente ne ha perso il controllo.