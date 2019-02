in foto: L’edificio in fiamme di via Turati a Milano

Un incendio è scoppiato poco fa in via Turati, a Milano. Le fiamme sarebbero divampate all'interno di un edificio poco distante dalla fermata della metropolitana, nel palazzo che ospita gli uffici delle case di moda di Loro Piana e Valentino: sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo il cui fumo alzatosi in una stretta e lunga colonna è visibile anche a chilometri di distanza in diverse zone della città. Quattro i mezzi utilizzati dai pompieri per domare le fiamme.

Intanto il palazzo è stato completamente evacuato: al momento non risulterebbero persone ferite. Tante le persone in strada tra passanti ed evacuati a causa del rogo, l'area è stata transennata e via Turati chiusa al traffico e alla circolazione, affinché le operazioni di spegnimento delle fiamme proseguano in sicurezza. Dal palazzo stanno facendo uscire anche le auto. Secondo una prima ipotesi dei vigili del fuoco l'incendio sarebbe partito dall'edificio accanto, in largo Donegani 2.