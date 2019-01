Paura a Milano su viale Molise, dove nella notte è scoppiato un incendio nelle cantine di un palazzo di cinque piani. Tanta paura per i residenti, costretti all'evacuazione da parte dei vigili del fuoco, giunti immediatamente sul posto: evacuato anche un autobus dell'Atm presente in zona, dal quale sono stati fatti scendere passeggeri e personale.

Evacuate due scale della palazzina, da tre appartamenti a piano: complessivamente, gli evacuati sono trentuno, di cui almeno sei bambini. Il nucleo Speleo Alpino Fluviale (Saf) dei vigili del fuoco è intervenuto nella palazzina Aler di viale Molise, che si trova nel quartiere di Calvairate, non lontano da quello di Porta Romana, per effettuare le verifiche degli appartamenti non raggiungibili con autoscala: non si sono registrati danni alle persone, sebbene in diversi casi si sia registrata l'inalazione di fumo, ma soltanto molta paura. Anche gli appartamenti non hanno riportato danni. Solo quando l'incendio è stato domato, le persone sono state fatte rientrare in casa: l'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto attorno alle due di questa notte, ed ha visto intervenire sul posto ben sette ambulanze, due automediche ed un mezzo di coordinamento delle operazioni.