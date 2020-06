Un uomo è morto a Milano in un incendio scoppiato la sera di mercoledì 3 giugno in un condominio di via Carlo Forlanini, in zona Città Studi. Il rogo è divampato, per cause ancora da accertare, in uno spazio comune condominiale. La vittima sarebbe un 73enne.

Milano, incendio nel cortile di un condominio: un uomo morto carbonizzato

Le fiamme sono divampate all'improvviso nel cortile interno allo stabile al civico 26. Una delle ipotesi allo studio delle forze dell'ordine è l'incendio sia divampato da un barbecue per poi avvolgere una struttura in legno. La vittima non avrebbe avuto il tempo di mettersi in salvo ed è morta carbonizzata dopo aver perso i sensi. All'arrivo dei vigili del fuoco era l'uomo era già deceduto. Sull'accaduto indagano carabinieri e polizia, che hanno effettuato i primi rilievi per risalire alle cause dell'incendio, che sarebbero comunque accidentali.

Pavia, incendio in una cascinale: nessun ferito, vigili del fuoco al lavoro

A Broni, in provincia di Pavia, i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare un incendio di vaste proporzioni sviluppatosi in un capannone agricolo alla località Fumo del comune di Corvino San Quirico. Non si registrano persone ferite, ma i danni sarebbero notevoli. All'interno della struttura sono andate in fumo numerose balle di paglia. L'intervento dei vigili del fuoco, supportati anche da due autobotti giunte dal comando di Pavia, ha permesso di circoscrivere il rogo. Restano da accertare le cause.