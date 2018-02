Un grosso incendio è divampato in prima serata nel centro rifiuti Amsa di via Zama, nella zona occidentale di Milano. Non si registrano feriti o intossicati, ma le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero, molto alta e ben visibile nei vicini quartiere di Calvairate, Quartiere Mazzini, Zona delle Regioni e Quartiere Forlanini, tutti attorno al centro rifiuti.

Ad andare in fiamme, stando a quanto ricostruito dai Vigili del Fuoco, sarebbero stati alcuni rifiuti che erano all'interno di uno dei capannoni del centro dell'Amsa, l'Azienda Milanese Servizi Ambientali. Non sono ancora chiari i motivi dell'incendio: potrebbe trattarsi di cause accidentali, ma sulle esatte dinamiche si farà chiarezza nelle prossime ore. L'incendio infatti, sebbene circoscritto, ha richiesto parecchio tempo per la sua completa "gestione", e le fiamme sono divampate per diverso tempo. Al momento non è dato sapere che tipo di rifiuti siano andati in fiamme, né la loro quantità effettiva. Le fiamme sarebbero divampate attorno alle 20.15 circa, e solo il rapido intervento dei pompieri ha evitato che potessero propagarsi anche altrove oltre che al capannone. Sul posto, presenti cinque automezzi dei Vigili del Fuoco tra autopompe e autoscale.