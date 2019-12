in foto: (Incendio in via Fratelli Zoia)

Momenti di paura in via Fratelli Zoia a Milano per un incendio divampato nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 dicembre. Un palazzo di cinque piani è stato evacuato per permettere ai vigili del fuoco di avviare le operazioni di soccorso e far rientrare la situazione d'emergenza. Gli stessi vigili del fuoco hanno accertato che il rogo è scoppiato all'interno di un box del complesso residenziale a causa di una moto che ha preso fuoco per ragioni ancora da chiarire. In poco tempo dal garage il fumo nero si è espanso in tutto il condominio, fortunatamente senza provocare danni fisici ai residenti. Dalle immagini diffuse dai vigili del fuoco si può notare come il box da cui è partito l'incendio sia stato completamente carbonizzato. Resta ancora da capire se l'incendio sia stato o meno di natura dolosa: sul caso indagano le forze dell'ordine.

L'intervento dei vigili del fuoco

Per spegnere l'incendio di via Fratelli Zoia 216 sono stati inviati sul posto con cinque autobotti i pompieri del comando provinciale di via Messina. L'intervento è durato un paio d'ore circa a causa del fumo che ha invaso lo stabile rendendo l'aria irrespirabile. I residenti hanno assistito al lavoro dei vigili del fuoco dopo aver evacuato il palazzo: fortunatamente per loro solo un po' di spavento e il disagio di dover abbandonare momentaneamente le proprie abitazioni, ma nessuna conseguenza.