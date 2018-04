Vigili del fuoco in azione nella tarda mattinata di oggi, martedì 3 aprile, per un incendio divampato nelle vicinanze dell'ospedale Sacco, a Milano. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un capannone in disuso che si trova in via Giovanni Battista Grassi. La struttura abbandonata era piena di rifiuti di ogni tipo e il rogo ha interessato proprio i cumuli di spazzatura: non si sa, al momento, se si sia trattato di un rogo accidentale o di origine dolosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con due autopompe e un'autobotte. I pompieri hanno spento i cumuli di spazzatura in fiamme e stanno mettendo in sicurezza l'area: non si segnalano feriti né intossicati e la situazione è ritenuta sotto controllo.

L'ospedale non è stato raggiunto dai fumi della combustione

I rifiuti bruciati non avrebbero rilasciato sostanze pericolose nell'aria, mentre altre rassicurazioni arrivano per quanto riguarda l'ospedale Sacco, che non sarebbe stato raggiunto comunque dai fumi prodotti dalla combustione. Resta da capire, naturalmente, perché il capannone abbandonato fosse diventato una discarica abusiva di rifiuti di ogni genere, come si vede nelle immagini diffuse dai vigili del fuoco.