Un incendio alle prime luci dell'alba stamane a Milano ha portato al ricovero di un ventiquattrenne, finito al pronto soccorso per aver inalato il fumo sprigionato dalle fiamme. Le sue condizioni non appaiono comunque preoccupanti. I pompieri sono poi riusciti a domare le fiamme, senza bisogno di evacuare altre abitazioni del palazzo.

E' accaduto in via Salasco, nel quartiere Ticinese della zona sud di Milano, nella mattinata di oggi sabato 9 febbraio. L'incendio si è sviluppato al secondo piano di un edificio residenziale: sul posto sono giunti immediatamente i vigli del fuoco ed i sanitari del 118, mentre la polizia locale, anch'essa arrivata in tempi brevi su via Salasco, ha provveduto a chiudere la strada al traffico per consentire che le operazioni dei pompieri si svolgessero in tutta sicurezza. Fortunatamente, le fiamme sono rimaste circoscritte all'appartamento in cui si sono sprigionate. Nell'appartamento si trovava però l'inquilino ventiquattrenne, che a causa del fumo inalato è stato portato al pronto soccorso in via precauzionale: le sue condizioni, comunque, non sono considerate gravi. Dopo che i pompieri hanno domato le fiamme, la strada è stata riaperta al traffico veicolare e pedonale dalla polizia locale.