in foto: L’incendio a via Lorenteggio, Milano (Foto dei Vigili del Fuoco)

Incendio in un appartamento all'interno di un palazzo in via Lorenteggio 184, a Milano. E' successo nella serata di oggi, domenica 16 dicembre. Una densa colonna di fumo è stata vista uscire dalla parte alta dell'edificio. Paura tra i residenti: sono state evacuate per sicurezza 15 persone, secondo le informazioni apprese, al momento non si hanno notizie di feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con cinque automezzi che hanno lavorato per domare le fiamme. Con l'aiuto dell'autogru si sono diretti sul tetto e hanno svolto le operazioni di spegnimento, per poi passare a constatare i danni provocati dalle fiamme all'interno dell'abitazione. Ancora da chiarire le cause che abbiano provocato il rogo, al momento non note.