Un incendio è divampato all'alba all'interno del Palazzo di Giustizia di Milano. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con numerose squadre, autopompe e scale. Stando alle prime informazioni sarebbe andata a fuoco l'archivio al settimo piano dell'edificio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia locale e due ambulanze inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza. Le cause del rogo non sono ancora chiare. Gli accessi al tribunale sono stati ridotti dal alcune settimane a causa delle disposizioni per il contenimento del coronavirus e all'ora in cui è scattato l'allarme, attorno alle 5.30 di oggi, sabato 27 marzo, non c'era nessuno all'interno della struttura, circostanza che fa pensare a un incidente.

Le fiamme, secondo quanto confermato dai vigili del fuoco, avrebbero distrutto l'archivio al settimo piano, dove si trovano anche gli uffici dei giudici per le indagini preliminari. I pompieri hanno avuto qualche difficoltà iniziale a raggiungere il luogo dove si sono propagate le fiamme. Poco dopo le 8 le fiamme sono state spente e sono state avviate le verifiche del caso per la messa in sicurezza dell'edificio. Non risultano persone ferite o intossicate. Il Palazzo di Giustizia è stato chiuso per una sanificazione straordinaria all'inizio del mese di marzo dopo che alcuni magistrati sono risultati positivi al covid-19. Le attività sono poi riprese, ma con forti limitazioni e solo per i procedimenti urgenti.

Un altro incendio è scoppiato attorno alle 7.3o a Rovagnasco di Segrate, in via Giorgio Amendola. Le fiamme sono scaturite all'interno di un appartamento.Una donna di 48 anni rimasta coinvolta con lievi conseguenze.