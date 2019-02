in foto: Immagine di repertorio

L'allarme è scattato giovedì sera dopo dopo le 21.30 quando alcuni residenti nella zona vicina la stazione di Greco Pirelli a Milano hanno allertato i vigili del fuoco. Nell'aria si sentiva l'odore acre e asfissiante di fumo frutto di un rogo: una volta avvicinatisi alla fonte del fumo i testimoni si sono resi conto che ad andare a fuoco in quel momento c'era un vagone di un convoglio Trenord. I pompieri sono giunti sul posto poco dopo la chiamata con tre automezzi e hanno tentato di domare le fiamme che avevano avvolto buona parte del treno per ore. Le operazioni sono durate quasi due ore.

Sul posto sono intervenute poi anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi del caso per cerare di raccogliere indizi utili a ricostruire quanto accaduto: il convoglio era fermo nella stazione Greco Pirelli, non si sa se in stazionamento o per altri motivi. Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni sarebbe stata vista più di una persona aggirarsi proprio nei pressi del convoglio al momento dell'incendio, partito dalla toilette andata poi completamente distrutta. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.