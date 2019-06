in foto: (Foto Mia News)

Un incendio appiccato nella notte tra lunedì e martedì, poco prima della una, ha bruciato parte dell'installazione del Cavallo di Leonardo realizzata dallo stilista Antonio Marras a Milano. L'opera è posizionata in Galleria del Corso, a pochi passi da corso Vittorio Emanuele II. A intervenire, prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, sarebbe stato un vigilante che, spiega su Facebook, ha utilizzato due estintori recuperati da negozio adiacente.

La scultura tra le opere del Leonardo Horse Project

La scultura di design danneggiata è stata realizzata dallo stilista sardo per il progetto Leonardo Horse Project che ha portato in diverse zone delle città tredici riproduzioni del Cavallo di Leonardo in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Lo scopo del progetto è rendere omaggio al grande artista, ma anche portare in città la maestosa statua di bronzo situata all’Ippodromo di San Siro. Le opere prevedono che, grazie all’app di realtà aumentata, cittadini e turisti possano interagire con i cavalli e vivere in un’esperienza immersiva nella storia della celebre statua, con interviste ai designer che hanno realizzato le riproduzioni.

Gli autori delle altre installazioni sono Andrea Mancuso (Analogia Project) e studio Miaoran, Daniele Papuli, Markus Benesch, Simone Crestani, Serena Confalonieri, Mario Trimarchi, Marcel Wanders, Roberto Fragata, Roberto Fragata, Matteo Cibic, Elena Salmistraro, Vito Nesta.