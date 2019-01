in foto: La saracinesca dove ha sede il partito della Lega Darsena a Milano dopo l’incendio

La denuncia è arrivata dal segretario lombardo della Lega, Paolo Grimoldi che con un post condiviso sul proprio profilo Facebook ha fatto sapere dell'aggressione alla sede della Lega in zona Darsena a Milano: nella notte infatti è stata incendiata la saracinesca di via Carcano angolo via Brioschi in zona Sud dopo che è stato versato del liquido infiammabile. Come si vede dalle immagini condivise dallo stesso Grimoldi i danni maggiori sono stati provocati nella parte inferiore della serranda. "Purtroppo si tratta dell'ennesimo atto intimidatorio", ha scritto Grimoldi su Facebook sottolineando come atti simili siano già avvenuti "a Cremona, a Varese, a Bergamo, in Brianza, nel milanese". "Qui si sta scherzando con il fuoco, questa caccia al leghista – ha poi continuato – rischia di degenerare in tragedia: auguriamoci che non ci scappi il morto". Secondo quanto riportato non ci sarebbero danni ai locali interni della sede né feriti.