in foto: Immagine di repertorio

Ha dato fuoco al proprio appartamento a Milano per evitare lo sfratto, in programma nei prossimi giorni. Protagonista dell'episodio un ragazzo di 28 anni che adesso dovrà rispondere del suo gesto davanti alla giustizia. Fortunatamente le conseguenze delle sue scellerate azioni non sono state gravi: a farne le spese a livello fisico è stata un'anziana, accompagnata in ospedale per una leggera intossicazione e in condizioni non preoccupanti. Ma i disagi arrecati dal 28enne a tutto il palazzo sono stati pesanti. Stando a quanto ricostruito, il 28enne alle 5 del mattino ha appiccato un rogo al proprio appartamento in via Vercesi, zona Baggio. Le fiamme sono rimaste circoscritte solo all'appartamento, ma i vigili del fuoco hanno fatto evacuare per precauzione tutto il palazzo. Sembra che il 28enne, moroso e a cui era stato notificato lo sfratto, negli scorsi giorni avesse allontanato la famiglia dall'appartamento, forse perché aveva già pianificato di appiccare il rogo. Il giovane adesso dovrà rispondere delle sue azioni: è stato denunciato per incendio doloso e danneggiamento.