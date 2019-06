Un grande murale per promuovere il dialogo interculturale e combattere il razzismo. È quello che campeggia da oggi in via Sammartini 122 a Milano, vicino alla stazione Centrale. L'opera, realizzata da studenti di alcune scuole milanesi e artisti, è il coronamento del progetto "Lasciare il segno/2", promosso lo scorso autunno dall'Area giovani del Comune di Milano in collaborazione con "Bjcem- Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée" e "Africa e Mediterraneo", due associazioni che promuovono il dialogo e la cooperazione interculturale.

Nell'ambito del progetto sono stati attivati dei laboratori che hanno coinvolto alcuni studenti del liceo artistico Brera e dello scientifico Volta, coordinati da un’operatrice interculturale e da una mediatrice. Tra le iniziative del progetto anche una residenza artistica della durata di 10 giorni a cui hanno partecipato quattro artisti selezionati da Palazzo Marino attraverso un bando internazionale: Riccardo Buonafede, Simone Carraro (r_a_c_h_i_t_i_c_o), Giulia Salamone e Alexandros Simopoulos. Sotto il coordinamento del fumettista Federico Manzone, studenti e artisti si sono confrontati in sessioni teoriche e pratiche e in momenti di incontro ai quali hanno partecipato anche ospiti del programma Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) di via Stella.

L'obiettivo di tutto il progetto era quello di promuovere nei giovani una cultura antirazzista, accrescendo la conoscenza sul fenomeno delle migrazioni e sul diritto d’asilo. L'aspetto artistico del progetto mirava invece a far emergere quei giovani interessati ad affrontare le tematiche al centro dell'iniziativa attraverso la forma della street art. Nell'ambito delle sessioni pratiche sono stati realizzato bozzetti preparatori per il murale, alla cui realizzazione hanno poi collaborato gli street artist e gli studenti. Il risultato, di grande impatto, lo si può adesso ammirare in via Sammartini.