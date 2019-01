Si chiama "Cani al lavoro" l'iniziativa che in poche ore ha già fatto il giro del web raccogliendo consensi e contemporaneamente dando adito a non poche polemiche. A lanciarla è stata Unicredit ed è un progetto sperimentale che prevede la possibilità per i dipendenti di recarsi a lavoro con il proprio cane. Al momento si tratta di un progetto pilota aperto solo ai dipendenti della sede centrale milanese del gruppo bancario, quella di Gae Aulenti. I dipendenti potranno così avere il proprio cane accanto alla scrivania o lasciarlo in una stanza per i giochi creata ad hoc.

Per accedere al progetto bisogna seguire regole precise

Per farlo però è necessario seguire alcune regole: tutti i proprietari dei cani dovranno avere un patentino che certifichi la propria capacità nel gestire il cane, i cani ammessi non possono avere meno di 8 mesi e devono essere tutti iscritti all'anagrafe canina oltre a essere muniti di microchip. Inoltre dovranno avere tutte le vaccinazioni e i trattamenti antiparassitari in regola, oltre a una polizza assicurativa per danni a cose e persone. Regole ferree è vero che però consentono ai cani di trascorre più tempo con i propri padroni o in una stanza dedicata, inaugurata da poco al quarto piano della torre che prevede l'accoglienza per circa 14 cani: al suo interno diversi giochi, ciotole con acqua e cibo, oltre ai guinzagli da poter utilizzare in pausa pranzo per una passeggiata con il proprietario. Per accedervi è necessaria la prenotazione visto il già elevatissimo numero di richieste.

Gli animali da compagnia riducono lo stress e migliorano l'umore

Prima di Unicredit ci aveva già pensato l'Ats di Milano ad aprire gli uffici agli amici a quattro zampe dei proprio dipendenti: lo scorso novembre infatti l'Azienda di Tutela della Salute ha diffuso il regolamento che prevede la possibilità di poter andare al lavoro con il loro cane (o gatto). Come nel caso di Unicredit alla base di questa scelta c'è non solo la voglia di andare incontro alle esigenze dei lavoratori spesso costretti a lasciare i propri animali soli a casa ma anche il risultato delle ricerche secondo le quali gli animali da compagnia riducono lo stress e migliorano l'umore collettivo. Un occhio di riguardo anche ai colleghi allergici: i cani portati in ufficio infatti potranno utilizzare insieme con i propri padroni solo determinati ascensori.