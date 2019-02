Sono tanti i dilemmi che assalgono le coppie il giorno di San Valentino. Tra la scelta di festeggiare o meno una ricorrenza sempre più bistrattata fino al regalo da comprare alla propria metà. E se a volte basta, come si è soliti sottolineare, un semplice pensiero, altre invece organizzare una romantica sorpresa potrebbe essere l'idea giusta. Ed è ispirandosi alla più romantica delle sorprese che i ragazzi dell'associazione "Musicamorfosi" danno la possibilità di prenotare un musicista che si esibisca in una vera e propria serenata. Armato di chitarra arriva accompagnato da un cantore direttamente a casa vostra per eseguire un repertorio di tre canzoni da decidere prima insieme.

L'iniziativa dal nome "Serenate Metropolitane" fa parte del progetto La città che sale che ha come obiettivo il rilancio delle periferie e in particolare delle case popolari attraverso forme d'arte come la musica. Le serenate infatti si svolgeranno proprio nelle case popolari di via Galvano Fiamma in Porta Vittoria a Milano nel giorno di San Valentino e avranno una durata di 10 minuti. La rassegna è curata per la multiutility Mm (Metropolitana Milanese) che per conto del Comune di Milano gestisce proprio le case popolari di via Fiamma.