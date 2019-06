in foto: Immagine di repertorio

Pomeriggio di follia a Milano dove una donna è stata arrestata dopo aver aggredito due poliziotti: fermata in metropolitana dagli addetti Atm perché senza biglietto, la 28enne ha reagito, colpendoli con pugni e morsi, gli agenti accorsi dopo la chiamata dei controllori. È accaduto sabato 22 giugno alla stazione della metro Duomo, in pieno centro: intorno alle 18 alcuni dipendenti Atm, l'Azienda trasporti Milano, hanno fermato una coppia nel mezzanino della stazione che si era introdotta senza biglietto. I due, entrambi iracheni, hanno inizialmente reagito con calma, poi approfittando di un momento di distrazione degli addetti hanno provato a fuggire ma sono stati fermato in tempo.

La donna è stata arrestata con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Gli addetti hanno però richiesto l'intervento degli agenti di polizia che sono giunti sul posto poco dopo: i due però hanno reagito ulteriormente al loro arrivo e la donna si è scagliata contro i due, mordendone uno e colpendo l'altro con un pugno. La coppia è stata immediatamente bloccata e la donna stata arrestata con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre il compagno, un uomo di 40 anni, è stato denunciato a piede libero per resistenza. Intanto i due agenti aggrediti sono stati portato al Policlinico per farsi medicare.