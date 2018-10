in foto: Immagini di repertorio

Avrebbe prima picchiato e poi violentato una prostituta di nazionalità moldava di 30 anni, il ragazzo marocchino di 17 anni arrestato nella notte tra lunedì e martedì a Milano, nei pressi di viale Monteceneri. Ed è proprio in un'area di servizio della strada milanese che si sarebbe consumata violenza ai danni della giovane donna. È stata la stessa vittima che ha raccontato ai carabinieri di essere stata avvicinata dal suo aggressore, con la scusa di accordarsi su una prestazione, e poi di essere stata colpita con una testata in faccia e un pugno e, infine, di essere stata costretta a un rapporto sessuale. L'aggressione, durata più di 15 minuti, è stata interrotta proprio da una pattuglia dei carabinieri che dopo aver notato il ragazzo intento a strattonare la donna è intervenuta costringendo il marocchino alla fuga. Al termine della violenza, la donna si era allontanata prendendo il proprio cellulare per chiedere aiuto ma il suo aggressore era tornato indietro per strapparglielo dalle mani: è proprio in questa circostanza che il ragazzo è stato arrestato. L'analisi ossea del polso ha confermato che il giovane ha 17 anni come affermato, ma ha anche una lunga lista di identità con cui è stato fermato altre volte.