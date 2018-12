in foto: La droga sequestrata negli appartamenti delle due donne

Sono state arrestate dalla polizia locale di Milano con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. In manette sono finite due donne di 37 e 23 anni. Gli agenti della polizia locale hanno sequestrato negli appartamenti dove vivevano le due circa 400 chili di hashish. La perquisizione è avvenuta a seguito di approfondite indagini sullo spaccio di droga nelle zone della periferia nord di Milano, in particolare grazie ad un pattugliamento in via Imbonati, dove gli agenti hanno fermato una donna che ha tentato la fuga subito dopo, gettando per terra un panetto di hashish di circa 80 grammi. La polizia ha così dato il via alla perquisizione delle case nella zona dove li aveva condotti la donna: nello specifico sono stati individuati due appartamenti, abitati da A. A. marocchina di 37 anni con regolare permesso di soggiorno, e madre dei due ragazzi di 11 e 12 anni, e S. M. 23enne marocchina e madre di una bambina di soli tre anni. Nel solaio di uno dei due appartamenti i cani antidroga del Nucleo Contrasto Sostanze Stupefacent hanno scovato circa 380 chili di hashish, mentre nel secondo appartamento di via Imbonati sono stati trovati circa un chilo e mezzo di hashish diviso in 50 involucri. Le due donne sono state tratte in arresto dagli agenti: i due minori di 11 e 12 anni sono stati affidati ad una comunità protetta, mente a S.M. è stato consentito, come previsto dalle legge, di poter trascorrere il periodo di detenzione insieme alla figlia.

Nel 2018 effettuati a Milano 99 arresti per spaccio

I dettagli dell'operazione sono stati illustrati in una conferenza stampa al Comando della Polizia Locale di piazza Beccaria, a Milano, alla presenza del comandante Marco Ciacci e dei responsabili dell'Unità Contrasto Stupefacenti: "Gli agenti della Polizia Locale – ha spiegato il comandante Ciacci – agiscono spesso su segnalazione di cittadini che ci avvertono di situazioni di possibile spaccio. Prestiamo sempre molta attenzione a tutte le indicazioni che ci vengono fornite e in questo caso si sono rivelate particolarmente efficaci. L’Unità contrasto stupefacenti quest’anno ha effettuato 99 arresti per spaccio di sostanze stupefacenti. Ma a fianco dell’attività di repressione, interviene tutti i giorni nelle aree limitrofe alle scuole e ai parchetti frequentati dai giovani insieme alle unità cinofile come prevenzione".