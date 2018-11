in foto: Immagini di repertorio

Ennesimo episodio di maltrattamenti tra le mura domestiche. E questa volta neanche la gravidanza è riuscita a fermare la violenza del fidanzato da sempre incline alle botte e alle aggressioni fisiche nei suoi confronti, così una donna dopo l'ennesimo episodio ha deciso di denunciare il tutto. È accaduto a Milano, nella quartiere Comasina, dove un uomo di 35 anni, di nazionalità cinese, è stato arrestato dalla polizia con le accuse di lesioni e tentato omicidio. L'aggressore aveva picchiato per l'ennesima volta nei giorni scorsi la sua fidanzata, incinta di 8 mesi, noncurante delle possibili conseguenze per lei e per il piccolo che portava in grembo. Per questo è stato fermato e arrestato dagli agenti del commissariato di Comasina che lo hanno riconosciuto come soggetto pericoloso: secondo quanto emerso dalle indagini infatti il 35enne aveva usato più volte la violenza fisica non solo nei confronti della fidanzata, ma anche verso altre persone.