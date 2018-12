in foto: Foto Instagram di NikeLab ST18 Milano

Decine e decine di persone hanno trascorso la notte all'esterno dello store Nike di via Statuto 18, a Milano, sfidando il gelo di questi ultimi giorni e anche la possibilità delle neve. Il motivo? La presentazione delle nuove scarpe in vendita proprio da oggi nello store: si tratta delle Off-White x Nike Air Force 1 nei colori "Black" e "Volt", quest'ultimo un fluorescente tra il giallo e il verde. Una vera e propria missione che i tanti appassionati e coraggiosi, verrebbe proprio da dire, hanno affrontato a mo di coperte, sciarpe, cappelli e guanti. Che sia bastato a non sentire freddo non si direbbe visti i video condivisi dall'account Instagram NikeLab ST18 Milano: la coda ha iniziato a formarsi intorno alle 18 di martedì sera, orario di chiusura dello store ed è andata via via crescendo fino all'apertura di questa mattina alle 10. Intorno alle 8 c'erano ancora persone che si aggiungevano alla fila. Buio e freddo non hanno spaventato dunque i fan del brand che hanno così portato a casa le nuove scarpe vendute ad un prezzo di 170 euro.