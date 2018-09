Un vero e proprio tesoro quello che i poliziotti gli hanno trovato in casa e nel box: quadri d'autore, gioielli in oro, argenteria, persino oggetti sacri preziosi trafugati da una chiesa di Bergamo. Un 26enne, cittadino albanese, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Milano per ricettazione e per essere rientrato illegalmente in Italia. Il 26enne, infatti, era stato destinatario di un decreto di espulsione dal Paese nel 2016, ma continuava a vivere nel capoluogo lombardo, a frequentare bar e palestre di Milano e a vantarsi di essersi laureato alla Bocconi.

Gli agenti del commissariato Greco-Turro di Milano lo hanno fermato durante un controllo su autovetture notate in situazioni sospette. I poliziotti hanno così perquisito la sua abitazione in viale Sarca e un box in viale Sondrio, rinvenendo, oltre a 4mila euro in contanti, denaro in valuta estera, orologi di marca, quadri antichi e d'autore, argenteria, gioielli in oro e pietre preziose, oltre ad oggetti sacri rubati in una chiesa. Il 26enne è stato così arrestato, mentre nelle prossime ore si procederà a restituire la refurtiva ai legittimi proprietari.