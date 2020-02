in foto: (Foto Mia News)

A partire dal mese di marzo Milano si tinge dei colori dell'arcobaleno. Dieci panchine del Municipio 8 saranno ridipinte per dare un forte segnale di sostegno in favore della comunità Lgbt e di tutti coloro che sono stati costretti a subire violenze o discriminazioni a causa del loro orientamento sessuale. L'iniziativa è portata avanti da tutte le associazioni aderenti al "Coordinamento arcobaleno" e da Giulia Pelucchi, vicepresidente e assessore alla Cultura del Municipio 8 che ha portato avanti la proposta in consiglio. L'opera di restyling delle panchine inizierà il 15 marzo, per poi concludersi nella giornata contro l’omotransfobia, in programma domenica 17 maggio.

I quartieri e le vie interessate

La panchine che verranno ridipinte sono tutte situate sul territorio del Municipio 8. I quartieri interessati sono: CityLife, Qt8, Trenno, San Leonardo, Lampugnano, Piazza Firenze e Gerusalemme, Villapizzone, Quarto Oggiaro e piazza Chiesa. L'impegno di spesa per la realizzazione dell'iniziativa è di mille euro complessivi, che serviranno per allestire i banchetti per intrattenere e informare la cittadinanza sulle tematiche delle discriminazioni. L'obiettivo è sensibilizzare il maggior numero di persone, promuovendo al contempo la cultura delle differenze, la prevenzione e la condanna degli atteggiamenti e dei comportamenti di natura omofobica e transfobica, attraverso un piccolo gesto come il ridipingere una panchina con i colori dell'arcobaleno.