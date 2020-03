in foto: (Immagine di repertorio)

Scene da film oggi a Milano dove due gruppi di ragazzi, molti dei quali minorenni, si sono affrontati in una maxi rissa a metà strada tra il Palazzo della Regione e il "bosco verticale". Tra i due gruppi che si sono rincorsi per tutta l'area sottostante il quartier generale della Lombardia, pare ci fosse in corso un regolamento di conti.

Un gruppo armato di bastoni

L'allarme è scattato verso le 17 di oggi, martedì 3 marzo, quando all'incirca i giovani si sono ritrovati per picchiarsi, a pochi passi dal Parco della biblioteca degli alberi, dietro Gae Aulenti. A fare inizialmente da argine, sono stati gli uomini della security di Palazzo della Regione che, tra le altre cose, hanno sottratto a uno dei partecipanti un bastone usato nel pestaggio. Subito dopo hanno chiamato le forze dell'ordine. In un video, pubblicato da "Ilfattoquotidiano.it", si vede un gruppo esteso di ragazzini che corrono in modo disordinato sotto la sede operativa del presidente lombardo Attilio Fontana. Un gruppo di testimoni ha riferito poi al "Fatto" di credere che i 60 ragazzi stessero giocando, rincorrendo per scherzo un altro loro amico.

Un testimone: Ragazzo preso a calci mentre era per terra

Uno di loro avrebbe sentito uno dei protagonisti della rissa affermare: "Quello è entrato in zona 9 da solo". La zona 9, per intenderci, comprende la Comasina, Affori, Porta Nuova, Niguarda, Bovisa e Fulvio Testi. Si passa insomma da zone più periferiche a quelle più centrali. "Quello", così chiamato da un esponente di zona 9, farebbe parte del gruppo avversario, proveniente da San Siro. Altri testimoni raccontano che il ragazzo in fuga, "una volta sdraiato per terra" è stato preso "a calci". "Era tutti contro uno", dice un altro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri mentre il gruppo di ragazzi si disperdeva tentando di far perdere le loro tracce.