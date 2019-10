Milano, il trolley resta incastrato nelle porte della metro: frenata d’emergenza e linea bloccata

Una valigia incastrata tra le porte della metropolitana ha causato una frenata di emergenza e diversi rallentamenti su tutta la linea M1 di Milano. È successo attorno alle 8.30 alla stazione di Pasteur quando un uomo, nel tentativo di salire in extremis a bordo del vagone, ha visto il suo trolley restare bloccato nella morsa delle porte scorrevoli in chiusura. La circolazione ha subìto qualche ritardo per poi riprendere la normalità intorno alle 9.30.