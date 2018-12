in foto: Elio e le Storie tese insigniti dell’Ambrogino d’oro

Elio e le Storie tese, rifiutato qualche anno fa, gli chef stellati Massimo Bottura (Osteria francescana di Modena) e Claudio Sadler (titolare dell'Osteria di Porta Cicca, in Ripa di Porta Ticinese), lo scrittore Massimo Recalcati, il ballerino di danza classica Jacopo Tissi, 23 anni stella del Bolshoi poi tornato alla Scala di Milano, Marco Alloisio, responsabile dell'Unità Operativa Chirurgia toracica Humanitas, Anna Szörényi, nata a Fiume e sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz, il ballerino di danza classica Jacopo Tissi (stella del Bolshoi poi tornato alla Scala di Milano) e la partigiana Laura Francesca Fabbri Wronowski, nipote di Giacomo Matteotti. Sono solo alcuni dei nomi che questa mattina hanno ricevuto l'Ambrogino d'oro dal sindaco di Milano Beppe Sala, nella cerimonia tenutasi al teatro Del Verme, nel capoluogo lombardo.

Ambiente: il tema su cui dovremmo focalizzarci

Sala ha dedicato la premiazione a Silvia Romano, la volontaria milanese rapita in Kenya e della quale non si hanno ormai più notizie: "Vorremo al più presto ricevere la buona notizia della sua liberazione – ha detto il sindaco di Milano – lo dico perché alcune delle associazioni premiate oggi sono presenti in Africa. Silvia tutta Milano è con te e ti vuole libera subito". Tanti i riferimenti di Sala durante la cerimonia in un teatro strapieno, tra cui quello alle tematiche ambientali: "Se dovessi scegliere fra i temi per far ripartire il paese sceglierei senza dubbio la questione ambientale, questa è la sfida per la politica italiana. Il crollo del ponte Morandi è stato solo un campanello d'allarme, poi sono arrivate le mareggiate e i danni del Veneto, fatti che hanno rivelato la diffusa incapacità del nostro territorio per sostenere il cambiamento climatico. Entro il 2030 Milano sarà il simbolo del cambiamento ecologico. Sento la responsabilità di parlare a tutti mettendo Milano sulla via della guida al Paese verso un cambiamento ecologico e un nuovo sviluppo, costruito sulla cura dell'ambiente, sulla solidarietà, l'apertura, la generosità, lo sviluppo".

La lista completa dei vincitori

1 Cavalli Sforza Luigi Luca

2 Radice Ulianova

1 Alloisio Marco

2 Bassetti Rocca Andreina

3 Bottura Massimo

4 Crivelli Filippo

5 Elio e le Storie Tese

6 Fontana Alberto

7 Mantovani Alberto

8 Polo Simona

9 Recalcati Massimo

10 Roia Fabio

11 Sadler Claudio

12 Szorenyi Arianna

13 Tissi Jacopo

14 Wronowski Francesca Laura

15 Zanè Fannj Diana

1 ACRA – Organizazzione Non Governativa

2 Annoni Padre Maurizio

3 Associazione Cena dell'Amicizia Onlus

4 Associazione Politeia

5 Caliari Aleardo

6 Casa di Riposo per Musicisti Fondazione Giuseppe Verdi

7 CIAI Onlus – Centro Italiano Aiuti all'Infanzia

8 CISOM

9 Comitato di redazione di Buone Notizie

10 CSV Milano – Centro Servizi Volontariato

11 Farina Gabriella

12 Fondazione Theodora Onlus

13 GILS – Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia Onlus

14 IPSIA – Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI di Milano

15 Massimilla Donatella

16 Molla Massimo

17 Prina Anna Maria

18 Quotidiano Avvenire

19 Ragazzi del Progetto Giovani

20 Villa Don Antonio