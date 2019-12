Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in occasione dell'incontro con i giornalisti per gli auguri natalizi, ha dedicato un pensiero al fronte della mobilità e dei trasporti in città. La sua opinione è che sia "Necessario un adeguamento dei servizi alla crescita dimensionale città" che è passata da 6 a 10 milioni di turisti annui. Il primo cittadino milanese ha voluto al contempo ringraziare Atm per il lavoro che quotidianamente svolge nell'area metropolitana, senza però esimersi dal chiedere ai vertici dell'azienda e all'assessore Granelli un impegno ancora più consistente per il 2020. "Voglio ancora di più – ha dichiarato Sala – Per il prossimo anno sono previsti 180 bus o filobus in più e 590 nuove assunzioni, perché il sistema va rafforzato".

L'appello rivolto ai tassisti e alla Regione

Sempre parlando di mobilità, Beppe Sala ha voluto chiamare in causa anche la Regione. "Non voglio litigare con Fontana, ci sono tanti obiettivi che ci uniscono, come le Olimpiadi, ma mi chiedo perché una città come Milano abbia bisogno di chiedere il permesso alla Regione per aumentare le licenze". Il sindaco si riferisce in questo caso alle licenze per i tassisti, che lui vorrebbe poter aumentare proprio perché, sempre riferendosi al discorso sulla crescita del trasporto cittadino, è convinto che siano necessari più taxi in città per rispondere positivamente a tutte le esigenze dei visitatori. Oltre all'aumento della licenze, Sala si è detto disponibile a discutere anche di un eventuale ampliamento dei turni e a concedere più licenze a singole vetture. Il segnale lanciato dal numero uno di Palazzo Marino è chiaro: per il nuovo anno la rete del trasporto pubblico cittadino dovrà cercare di superarsi.