Domani pomeriggio, giovedì 16 aprile, andrà in scena il primo Consiglio comunale di Milano in video conferenza utile per discutere dei principali punti dell'emergenza sanitaria in corso e preparare il terreno per ripartire. La maggioranza guidata da Beppe Sala, che aprirà il Consiglio con un intervento, chiederà nuovamente soldi al Governo per facilitare una situazione di bilancio che altrimenti sarebbe ancora più cupa. Ma anche le opposizioni hanno in mente proposte molto chiare.

La proposta della Lega: Prolungare di 2 mesi l'abbonamento Atm

La Lega vorrebbe prolungare di altri due mesi gli abbonamenti annuali dell'Atm oltre a ridurre Irpef e Cosap. Il partito di Silvio Berlusconi, invece, vuole più garanzie per le famiglie in una situazione particolarmente dedicata e una creazione di una Zona economica speciale per Milano. I 5 stelle, infine, propongono che i cittadini vengano mappati di zona in zona per valutare i contagi in città. Intanto l'assessore alla Mobilità Granelli valuta la proposta della Lega circa gli abbonamenti del trasporto pubblico milanese e cerca l'accordo tra Agenzie, Regione e Governo e diversi altri esponenti della maggioranza si sono detti d'accordo. Milano, come ribadito più volte dal suo sindaco Sala, vuole essere avvisata per tempo, se non per prima, sulla organizzazione della fase 2. Ma per poterlo fare, serve anche sistemare preventivamente i bilanci, quelli del 2021 e del 2022 e creare un fondo per sostenere le perdite che questa pandemia porterà a tutte le grandi città europee.