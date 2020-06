In Lombardia riaprono finalmente i teatri dopo tre mesi di pausa forzata per l'emergenza coronavirus. A Milano il Piccolo Teatro si prepara a ripartire nel rispetto delle regole imposte per limitare la diffusione dell'epidemia con la rassegna Spazi di Teatro, dal 16 giugno al 20 settembre 2020.

Riapre il Piccolo Teatro di Milano

La rassegna con cui il Piccolo torna, seppure in condizioni forzatamente restrittive, “dal vivo”, è organizzata in collaborazione con la Fondazione Cariplo. "Perché il distanziamento fisico non si trasformi in distanziamento sociale, in una realtà in cui i nuovi disagi generati dalla crisi sanitaria vanno a sommarsi alle criticità e alle sfide strutturali di ogni città Metropolitana, la risposta del Piccolo è un calendario con 13 spettacoli, per quasi 50 repliche complessive", annuncia lo storico teatro milanese fondato nel 1947 da Giorgio Strehler e Paolo Grassi. Gli spettacoli si terranno nel Chiostro di via Rovello e nei 9 municipi della città metropolitana.

Dal 16 giugno all'aperto nel chiostro di via Rovello e nei municipi

Tra gli artisti che saranno presenti, ci sono Stefano Massini, Gabriele Lavia, Sonia Bergamasco, Davide Enia, Paolo Rossi, Massimo Popolizio, Michele Serra, la Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli, Lella Costa, Enrico Bonavera, Enrico Intra, Marco Paolini, oltre all’ospitalità di uno spettacolo del Teatro dell’Elfo, per chiudere con le proposte di Tramedautore.

Il calendario dei 13 spettacoli